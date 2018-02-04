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    04 Şubat 2018, Pazar
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    şov yaptı

    Röveşata şov yaptı
    " nasıl atılır?" videosuyla sosyal medyada gündem olan 11 yaşındaki Fenerbahçeli minik taraftar Ayhan Koçak'ın hayali gerçekleşti. Kulübün davetlisi olarak 'dan 'a gelen Ayhan'ın ilk adresi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oldu. Fenerium Mağazası'nda kendine hediye edilen ürünleri giyen minik taraftar, ardından tesislerde U21 maçını izledi. Karşılaşmanın ardından sahada röveşata çeken Ayhan alkışları topladı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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