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    30 Ocak 2018, Salı
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    El-Mhanni radara girdi

    El-Mhanni radara girdi

    'ın 23 yaş altı takımında oynayan El- Mhannni'nin F.Bahçe'nin gündemine girdiği yazıldı

    Fas kökenli olan İngiliz futbolcu hızı ve etkili ortalarıyla dikkat çekiyor. Hem iki kanat hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen El-Mhanni gelecek vadeden bir futbolcu. onu satmaya değil sadece kiralama formülüne sıcak bakıyor.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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