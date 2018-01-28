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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Borç 277 milyon

    Borç 277 milyon
    Denetleme Kurulu, Kulübü Derneği'nin 277 milyon 988 bin lira borcu olduğunu açıkladı. Alacakların 33 milyon 826 bin 762 lira olduğu ifade edilirken, toplam borçların ise 311 milyon 826 bin 762 lira olduğu kaydedildi. Borç alacak farkının 277 milyon 988 bin 720 lira olduğu belirtildi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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