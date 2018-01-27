Huzurlarınızda Valbuena!
Önceki günkü çalışmaya iştirak etmeyen Fransız yıldız dünkü mesaide yer aldı. Valbuena’nın yedek kalacağını öğrenince kriz çıkardığı iddia edilmişti
FENERBAHÇE'de Valbuena belirsizliği devam ediyor. 33 yaşındaki yıldızın Giuliano'nun yokluğunda Trabzon'da ilk 11'de sahaya çıkacağı ileri sürülmüş ancak sakatlığı olmamasına rağmen önceki gün idmana çıkmayınca akıllarda soru işaretleri kalmıştı.
DURUMU BELİRSİZ
İddialara göre Kocaman'ın derbide kendisi yerine Alper'e şans tanıyacağını öğrenen Fransız yıldızın tepki gösterdiği, ve idmana katılmadığı ileri sürülmüştü. Neden çalışmaya çıkmadığı açıklanmayan oyuncu, dünkü antrenmanın tamamında ise yer aldı. Valbuena'nın derbide ilk 11'de mi sahaya çıkacağı yoksa yedek mi soyunacağı belirsizliğini koruyor.
Valbuena, nedeni hala esrarını koruyan rötarın ardından yeniden idmana çıktı. Fransız yıldız neler olduğunu soranlara yanıt vermiyor, kulüpten ise açıklama gelmiyor.
DURUMU BELİRSİZ
İddialara göre Kocaman'ın derbide kendisi yerine Alper'e şans tanıyacağını öğrenen Fransız yıldızın tepki gösterdiği, ve idmana katılmadığı ileri sürülmüştü. Neden çalışmaya çıkmadığı açıklanmayan oyuncu, dünkü antrenmanın tamamında ise yer aldı. Valbuena'nın derbide ilk 11'de mi sahaya çıkacağı yoksa yedek mi soyunacağı belirsizliğini koruyor.
Valbuena, nedeni hala esrarını koruyan rötarın ardından yeniden idmana çıktı. Fransız yıldız neler olduğunu soranlara yanıt vermiyor, kulüpten ise açıklama gelmiyor.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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