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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    , maçına hazır

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçına hazır

    , 'in 19. haftasında yarın ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.

    İdmanın, yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde 'ndan özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

    Medical Park Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak - maçını hakem yönetecek.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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