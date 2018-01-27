Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.
İdmanın, yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.
Medical Park Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
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Negredo kızını ağlattı
Toplam 5
Yorum
nnn negredoya 10 milyon veriyorlardı.satın. love ve larin onun yaptığından daha fazla fayda sağlarlar.hem para kazan hemde kontenjan açılır.
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Yorum
fener aşığı Sayın başkan aziz bey.sportif anlamda başarısızsınız lütfen yeni ve genç isimlerin yolunu açın..artık gönlümüzde bizlerin başkanı ali koçtur
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Yorum
CİMBOM Dökme su ile değirmen dönmez.
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