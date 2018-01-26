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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Yıldırım, ’a gidiyor

    Yıldırım, Trabzon’a gidiyor

    başkanı, takımını derbi yolculuğunda yalnız bırakmayacak. Ancak Yıldırım, daha önce üç kez yaptığı gibi maçı izlemeden İstanbul’a geri dönecek

    Başkanı Aziz Yıldırım, derbi öncesi önemli bir karar aldı. Yıldırım, yarın divan kurulu toplantısına katıldıktan sonra takımla birlikte 'a gidecek.

    Trabzon'dan Rize'ye geçecek olan Yıldırım'ın, burada '1 Milyon Üye' projesi etkinliklerine katıldıktan sonra maçı izlemeden İstanbul'a döneceği öğrenildi. Başkan Yıldırım, daha önce sarı-lacivertli takımın deplasmanda oynadığı Antalya, Bursa ve Konya maçlarına gitmiş ancak karşılaşmaları izlemeden geri dönmüştü.

    Sarı-lacivertli başkanın bunu 'totem' amaçlı yaptığı çıkan haberlere yansımıştı. , dün Edremit'te bir dizi ziyarette bulunduktan sonra kulübe kazandırılması planlanan araziyi gezdi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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