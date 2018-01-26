Yıldırım, Trabzon’a gidiyor
Fenerbahçe başkanı, takımını derbi yolculuğunda yalnız bırakmayacak. Ancak Yıldırım, daha önce üç kez yaptığı gibi maçı izlemeden İstanbul’a geri dönecek
Trabzon'dan Rize'ye geçecek olan Yıldırım'ın, burada '1 Milyon Üye' projesi etkinliklerine katıldıktan sonra maçı izlemeden İstanbul'a döneceği öğrenildi. Başkan Yıldırım, daha önce sarı-lacivertli takımın deplasmanda oynadığı Antalya, Bursa ve Konya maçlarına gitmiş ancak karşılaşmaları izlemeden geri dönmüştü.
Sarı-lacivertli başkanın bunu 'totem' amaçlı yaptığı çıkan haberlere yansımıştı. Aziz Yıldırım, dün Edremit'te bir dizi ziyarette bulunduktan sonra kulübe kazandırılması planlanan araziyi gezdi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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