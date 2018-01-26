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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Savunma da arızalı

    Savunma da arızalı

    Ağrıları süren Skrtel dün de idmana çıkmadı. Neto zaten sakattı. , kara kara düşünüyor

    Fenerbaheçe'nin defansında da derin kriz var. Ağrıları nedeniyle salı ve çarşamba günkü çalışmalara katılamayan Martin Skrtel, dünkü idmana da çıkamadı. Slovak stoperin tedavisine devam edilirken, ağrılarının bugün de sürmesi halinde 'a götürülmemesinin büyük ihtimal olduğu bildirildi.

    Sarı-lacivertlilerde Luis Neto da sakat ve derbide yok. Skrtel yetişmezse, derbide Roman Neustadter'in yanında Josef'in oynaması bekleniyor. Josef defansa geçerse, orta alanda doğacak boşluğa en büyük aday Oğuz Kağan Güçtekin...
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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