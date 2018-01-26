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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Tribünlerden tam destek

    Tribünlerden tam destek
    Sarı-Lacivertli yöneticilerden Metin Doğan, taraftar grupları ile bir araya geldi. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde yapılan organizasyonda hemen hemen tüm tribün grupları yer aldı. Fikirlerini paylaşan taraftarlar, kulübün tüm branşlarında başarılı olması için her koşulda destek vermeye devam edeceklerini söylediler.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:13
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