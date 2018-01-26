Tribünlerden tam destek

Sarı-Lacivertli yöneticilerden Metin Doğan, taraftar grupları ile bir araya geldi. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde yapılan organizasyonda hemen hemen tüm tribün grupları yer aldı. Fikirlerini paylaşan taraftarlar, kulübün tüm branşlarında başarılı olması için her koşulda destek vermeye devam edeceklerini söylediler.