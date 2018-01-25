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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Topal’da yine bambaşka

    Topal’da yine bambaşka
    LİGDE 11'inci haftada oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında kadro dışı kalan da performansını yükselten isimlerden biri. Osmanlı sınavının ardından bir haftalık aradan sonra 7 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansla büyük bir geri dönüş sağladı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:33
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