Topal’da yine bambaşka
LİGDE 11'inci haftada oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında kadro dışı kalan Mehmet Topal da performansını yükselten isimlerden biri. Osmanlı sınavının ardından bir haftalık aradan sonra 7 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansla büyük bir geri dönüş sağladı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
-
UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
-
Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Topal’da yine bambaşka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.