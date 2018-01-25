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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Potada biletler satışta

    Potada biletler satışta
    basketbol takımının Ülker Salonu'nda oynayacağı ligdeki Anadolu Efes ve Avrupa Ligi'ndeki Brose Bamberg maçlarının bilet satışı bugün başlayacak. Mobilet üzerinden satışa sunulacak olan biletler yarın ise genel satışa çıkacak. İki maçın bilet fiyatları da 50 TL ile 900 TL arasında değişiyor.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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