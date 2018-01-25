Potada biletler satışta
Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının Ülker Salonu'nda oynayacağı ligdeki Anadolu Efes ve Avrupa Ligi'ndeki Brose Bamberg maçlarının bilet satışı bugün başlayacak. Mobilet üzerinden satışa sunulacak olan biletler yarın ise genel satışa çıkacak. İki maçın bilet fiyatları da 50 TL ile 900 TL arasında değişiyor.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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