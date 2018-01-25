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    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    formayı istiyor

    Eljif Elmas formayı istiyor
    Büyük umutlarla transfer edilen ve taraftarın merakla beklediği 'ın sezonun 2. yarısında forma giyebilecek olması hücum hattında yaratıcı oyuncu eksikliği nedeniyle büyük önem kazandı. Antrenmanlarda çalışkanlığı ve oyun görüşüyle büyük beğeni kazanan Makedon orta saha, formayı kapmak için yoğun çaba harcıyor.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:34
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