Eljif Elmas formayı istiyor
Büyük umutlarla transfer edilen ve taraftarın merakla beklediği Eljif Elmas'ın sezonun 2. yarısında forma giyebilecek olması hücum hattında yaratıcı oyuncu eksikliği nedeniyle büyük önem kazandı. Antrenmanlarda çalışkanlığı ve oyun görüşüyle büyük beğeni kazanan Makedon orta saha, formayı kapmak için yoğun çaba harcıyor.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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