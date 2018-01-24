Terraneo’dan geriye Josef kaldı
Robin Van Persie’nin de ayrılmasıyla Terraneo’nun yaptırdığı 4 yabancı transferinden 3’üyle yollar ayrıldı. F.Bahçe’de tek tutunan Josef de Souza oldu
F.BAHÇE, 2015-2016 sezonunda Giuliano Terraneo'yu sportif direktör olarak göreve getirmiş, İtalyan spor adamının girişimleriyle Robin van Persie, Simon Kjaer, Luis Nani ve Josef de Souza gibi yıldızlar kadroya katılmıştı. Terraneo ile kısa süren çalışma dönemi sonrasında sarı lacivertliler, bu futbolcularla yavaş yavaş yollarını ayırdı.
SİMON KJAER'DEN KAR ETTİ
6 milyon euro'ya alınan Nani'yi geçtiğimiz sezon 8.5 milyon euro'ya İspanyol Valencia'ya satan Kanarya, bonservisine 7 milyon 650 bin euro ödenen Kjaer'i ise sezon başında 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya gönderdi. Terra neo'nun aldırdığı Robin Van Persie de bu sezonun devre arasında bedelsiz şekilde Feyenoord'un yolunu tuttu. Nani ve Kjaer'den kar eden Fenerbahçe, 6.5 milyon euro'ya alınan RvP'den ise zarar etti. Terraneo'dan elde sadece Josef de Souza kaldı.
8 milyon euro'nun hakkını verdi
8 milyon euro'ya transfer edildiğinde kafalarda soru işaretleri bırakan fakat endişelerin tersine takımın bankosu olan Josef'e Premier Lig'den 10-15 milyon euro'luk teklifler geldi. Ancak sarılacivertliler oyuncuyu satmadı.
SİMON KJAER'DEN KAR ETTİ
6 milyon euro'ya alınan Nani'yi geçtiğimiz sezon 8.5 milyon euro'ya İspanyol Valencia'ya satan Kanarya, bonservisine 7 milyon 650 bin euro ödenen Kjaer'i ise sezon başında 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya gönderdi. Terra neo'nun aldırdığı Robin Van Persie de bu sezonun devre arasında bedelsiz şekilde Feyenoord'un yolunu tuttu. Nani ve Kjaer'den kar eden Fenerbahçe, 6.5 milyon euro'ya alınan RvP'den ise zarar etti. Terraneo'dan elde sadece Josef de Souza kaldı.
8 milyon euro'nun hakkını verdi
8 milyon euro'ya transfer edildiğinde kafalarda soru işaretleri bırakan fakat endişelerin tersine takımın bankosu olan Josef'e Premier Lig'den 10-15 milyon euro'luk teklifler geldi. Ancak sarılacivertliler oyuncuyu satmadı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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