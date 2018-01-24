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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Terraneo’dan geriye kaldı

    Terraneo’dan geriye Josef kaldı

    ’nin de ayrılmasıyla Terraneo’nun yaptırdığı 4 yabancı transferinden 3’üyle yollar ayrıldı. F.Bahçe’de tek tutunan de Souza oldu

    F.BAHÇE, 2015-2016 sezonunda Giuliano Terraneo'yu sportif direktör olarak göreve getirmiş, İtalyan spor adamının girişimleriyle , Simon Kjaer, Luis Nani ve de Souza gibi yıldızlar kadroya katılmıştı. Terraneo ile kısa süren çalışma dönemi sonrasında sarı lacivertliler, bu futbolcularla yavaş yavaş yollarını ayırdı.

    SİMON KJAER'DEN KAR ETTİ
    6 milyon euro'ya alınan Nani'yi geçtiğimiz sezon 8.5 milyon euro'ya İspanyol Valencia'ya satan Kanarya, bonservisine 7 milyon 650 bin euro ödenen Kjaer'i ise sezon başında 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya gönderdi. Terra neo'nun aldırdığı Robin Van Persie de bu sezonun devre arasında bedelsiz şekilde Feyenoord'un yolunu tuttu. Nani ve Kjaer'den kar eden , 6.5 milyon euro'ya alınan RvP'den ise zarar etti. Terraneo'dan elde sadece Josef de Souza kaldı.

    8 milyon euro'nun hakkını verdi
    8 milyon euro'ya transfer edildiğinde kafalarda soru işaretleri bırakan fakat endişelerin tersine takımın bankosu olan Josef'e 'den 10-15 milyon euro'luk teklifler geldi. Ancak sarılacivertliler oyuncuyu satmadı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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