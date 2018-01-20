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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yıldırım idmanda

    Yıldırım idmanda
    Fenerbahçe, ile bugün sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlarken çalışmayı başkan Aziz Yıldırım da izledi. Başkanın ikinci yarı öncesi teknik heyet ve futbolculara başarı dilediği belirtildi. Bu arada sarı-lacivertliler taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona eren antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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