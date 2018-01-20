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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Sturridge hamlesi

    Sturridge hamlesi

    Acıbadem ile sponsorluk anlaşması imzalayan F.Bahçe, İngiliz golcü için yeni girişimde bulunacak

    Transferde suskunluğunu koruyan , Acıbadem ile imzalanan göğüs sponsorluğu anlaşması ile atağa kalktı. Sarı- lacivertli yönetim, takviye için girişimlerine hız verdi. Bu kapsamda daha önce de gündeme gelen Liverpool'lu Daniel Sturridge için de yeni teklif yapılması bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa, 28 yaşındaki forvet sezon sonuna kadar kiralanacak. Dünya Kupası'nda oynayabilmek için direkt forma giyeceği bir takıma gitmek istediği bilinen Sturridge ile İtalyan devi İnter de ilgileniyor. Kanatlarda da görev yapabilen Sturridge'nin Liverpool ile 1.5 yıl daha sözleşmesi var. Sturridge dışında başka alternatiflerle de görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi

    Tecrübeli oyuncu bu sezon Liverpool'da toplam 14 maça çıkarken, 3 gol attı, 3 tane de asist gerçekleştirdi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:43
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