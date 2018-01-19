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    19 Ocak 2018, Cuma
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    bıktırdı

    <a href="/index/van-persie?id=9b964db2-5819-403f-82a6-4a1c2562c079" class="" rel="tag">Van Persie</a> bıktırdı
    Feyenoord ile anlaşan Robin van Persie ile yönetim arasındaki pazarlık devam ediyor. Yıldız oyuncunun, Hollanda'da ödemesi gereken yüzde 51'lik gelir vergisini 'ye yüklemeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca yıllık ücretinin 'den alacağı kısmını da peşin istediği, transferin başlangıcında aldığı teminat mektubunu da iade etmeye yanaşmadığı gelen haberler arasında. Feyenoord ise golcü oyuncuya risme imza attırmak için ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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