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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Önce takım sonra

    Önce takım sonra <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a>
    AYKUT Kocaman, konusunda 'mali denge'lerin önemine dikkat çekerek, "Eldeki oyuncularımızın maaş ve prim alacağının olmaması bizim önceliğimiz. Bunun dışında ekstra bir bütçemiz olursa yapacağız" dedi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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