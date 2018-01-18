Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?

Deneyimli teknik adam, belindeki ağrıları devam eden genç öğrencisini riske etmemek için bu yolu seçti. Kocaman ayrıca 18 yaşındaki oyuncunun üzerinde baskı yaratmak istemiyor.



Aykut Kocaman, Eljif Elmas konusunda aceleci davranmayıp, yavaş yavaş A takıma monte etmeyi planlıyor. Kocaman, taraftara da Elmas için sabırlı olmaları çağrısında bulundu.