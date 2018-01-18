Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Aykut Kocaman'ın, İstanbulspor maçında Eljif Elmas'ı neden oynatmadığı belli oldu.
Deneyimli teknik adam, belindeki ağrıları devam eden genç öğrencisini riske etmemek için bu yolu seçti. Kocaman ayrıca 18 yaşındaki oyuncunun üzerinde baskı yaratmak istemiyor.
Aykut Kocaman, Eljif Elmas konusunda aceleci davranmayıp, yavaş yavaş A takıma monte etmeyi planlıyor. Kocaman, taraftara da Elmas için sabırlı olmaları çağrısında bulundu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:53
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Pektemek tur demek
Toplam 2
Yorum
CELAL ADAMLAR BJK I YENMIS BASLIK PEKTEMEK TUR DEMEK BU KADAR YANLI OLMAYIN YAPMAYIN LTF
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"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"
Toplam 1
Yorum
CELAL ANTEP İ OSMANLIYI ESKISEHIRI YAPTIGI GIBI YAPAR
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 3
Yorum
aykut baskımı :) istanbulsporla oynuyon 2-0 avantajın var ne baskısı lig maçındamı baskı olmuycak ama transfer olan yiğiti oynatıyor bundan olmaz
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