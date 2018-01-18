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    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Elmas'ı neden oynatmadı?

    Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?

    'ın, İstanbulspor maçında 'ı neden oynatmadığı belli oldu.

    Deneyimli teknik adam, belindeki ağrıları devam eden genç öğrencisini riske etmemek için bu yolu seçti. Kocaman ayrıca 18 yaşındaki oyuncunun üzerinde baskı yaratmak istemiyor.

    , konusunda aceleci davranmayıp, yavaş yavaş A takıma monte etmeyi planlıyor. Kocaman, taraftara da Elmas için sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:53
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