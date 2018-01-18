Ada'dan Josef'e servet
Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef’e Premier Lig ekiplerinden Stoke City talip oldu. İngilizler 10 milyon Euro veriyor. Ancak, F.Bahçe bu teklife sıcak bakmıyor
GÖZLERİ SOUZA'DA
Bir başka İngiliz takımı Stoke City de Josef de Souza'yı transfer etmek için harekete geçti. İngiliz yetkililerin Brezilyalı orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
SİSTEMİN PARÇASI
Aykut Kocaman'ın sisteminde önemli bir yere sahip olan Josef'in gidişine bir kez daha izin verilmeyeceği öğrenildi. (Takvim)
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:30
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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