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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Ada'dan Josef'e servet

    Ada'dan Josef'e servet

    ’nin Brezilyalı oyuncusu Josef’e ekiplerinden talip oldu. İngilizler 10 milyon Euro veriyor. Ancak, F.Bahçe bu teklife sıcak bakmıyor

    F.Bahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. sezon başında Sambacı yıldızı transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak 'ın da isteği doğrultusunda transfere onay verilmemişti.

    GÖZLERİ SOUZA'DA
    Bir başka İngiliz takımı de Josef de Souza'yı transfer etmek için harekete geçti. İngiliz yetkililerin Brezilyalı orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

    SİSTEMİN PARÇASI
    Aykut Kocaman'ın sisteminde önemli bir yere sahip olan Josef'in gidişine bir kez daha izin verilmeyeceği öğrenildi. (Takvim)

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:30
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