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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Josef&Fernandao bitiremedi

    Josef&Fernandao bitiremedi

    Sabahki antrenmanda adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcu çalışmayı yarıda bıraktı. Neto ile Eljif ise idmana katılmadılar

    Antalya kampındaki yüksek tempo, 'de sakatlıkları da beraberinde getirdi. Vincent Janssen, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici kampa zaten sakat gelmişti, tedavilerine devam edildi. Adalesinde zorlama olan Neto, belinde ağrı olan Eljif de sabahki antrenmana katılmadı. Koruma altına alınan Eljif, bazı idmanlara çıkmıyor. Josef ve Fernandao ise adalelerinde ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavi ile günü tamamlayan iki futbolcunun da durumlarının ciddi olmadığı belirtildi. Teknik heyet, antrenmanlarda ağrı hisseden oyunculardan kendisini riske etmeyip çalışmayı kesmesini istiyor.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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