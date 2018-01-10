Josef&Fernandao bitiremedi
Sabahki antrenmanda adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcu çalışmayı yarıda bıraktı. Neto ile Eljif ise idmana katılmadılar
Antalya kampındaki yüksek tempo, Fenerbahçe'de sakatlıkları da beraberinde getirdi. Vincent Janssen, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici kampa zaten sakat gelmişti, tedavilerine devam edildi. Adalesinde zorlama olan Neto, belinde ağrı olan Eljif de sabahki antrenmana katılmadı. Koruma altına alınan Eljif, bazı idmanlara çıkmıyor. Josef ve Fernandao ise adalelerinde ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavi ile günü tamamlayan iki futbolcunun da durumlarının ciddi olmadığı belirtildi. Teknik heyet, antrenmanlarda ağrı hisseden oyunculardan kendisini riske etmeyip çalışmayı kesmesini istiyor.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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