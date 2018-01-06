Yarın maç olsa çıkar oynar
Forma giymediği dönemde kendine çok iyi bakan Eljif Elmas fizik olarak ikinci devreye hazır. Genç oyuncu şimdiden kampın yıldızı olmaya aday
Her zaman hırslı, çalışkan
Aykut hocanın üzerine titrediği Makedon orta sahanın belindeki hafif ağrılara rağmen dinlenmeyi reddettiği ve kampta idman kaçırmamaya çalıştığı da gelen haberler arasında. Antrenmanlardaki performansı ile de alkış alan Elmas'ın hırsı gözden kaçmıyor.
'Sabırsızlıkla bekliyorum'
Eljif Makedonya basınına açıklamalar yaptı. Genç futbolcu, "Ülkemde benimle ilgili büyük beklentiler var. Herkes Fenerbahçe'de kendimi gösterip Avrupa'ya gideceğimi düşünüyor. Hocam bana büyük yıldızmışım gibi davranıyor" dedi. Kulüpte kendisine her zaman iyi niyet gösterildiğini bildiren Elmas, "Fenerbahçe forması giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarın karşısına çıkacağım günün hayaliyle yaşıyorum" diye konuştu.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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