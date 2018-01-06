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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yarın maç olsa çıkar oynar

    Yarın maç olsa çıkar oynar

    Forma giymediği dönemde kendine çok iyi bakan fizik olarak ikinci devreye hazır. Genç oyuncu şimdiden kampın yıldızı olmaya aday

    Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Eljif Elmas, yaşa bağlı lisans işlemleri nedeniyle yarım sezon beklemek zorunda kalmıştı. Ama artık takımın bir parçası olmaya bekliyor ve ligin ikinci devresinde forma giymek için gün sayıyor. Fenerbahçe'nin Robin Van Persie'den boşalacak yabancı kontenjanını dolduracağı 18 yaşındaki futbolcunun 6 ay boyunca kendisine çok iyi baktığı ve tüm maçlarda oynayacak fizik kapasitesinde olduğu kaydedildi.

    Her zaman hırslı, çalışkan
    Aykut hocanın üzerine titrediği Makedon orta sahanın belindeki hafif ağrılara rağmen dinlenmeyi reddettiği ve kampta idman kaçırmamaya çalıştığı da gelen haberler arasında. Antrenmanlardaki performansı ile de alkış alan Elmas'ın hırsı gözden kaçmıyor.

    'Sabırsızlıkla bekliyorum'
    Eljif Makedonya basınına açıklamalar yaptı. Genç futbolcu, "Ülkemde benimle ilgili büyük beklentiler var. Herkes Fenerbahçe'de kendimi gösterip Avrupa'ya gideceğimi düşünüyor. Hocam bana büyük yıldızmışım gibi davranıyor" dedi. Kulüpte kendisine her zaman iyi niyet gösterildiğini bildiren Elmas, "Fenerbahçe forması giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarın karşısına çıkacağım günün hayaliyle yaşıyorum" diye konuştu.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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