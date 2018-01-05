Yeni gözde Layun
Sol bek transferinde düğmeye basan F.Bahçe’nin Meksikalı yıldıza teklif yaptığı iddia edildi Portekiz Gazetesi Abola da, 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye gelmek istediğini belirtti
Portekiz'de yayın yapan Abola, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Porto'ya teklif yaptığını ileri sürdü. Portekiz ekibinde şans bulamayan Layun'un, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Bu arada haberde; 2018 Dünya Kupası öncesi Meksika Milli Takımı'ndan davet bekleyen Layun'un, Fenerbahçe'yi büyük bir fırsat olarak gördüğü de kaydedildi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 04:40
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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