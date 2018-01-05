;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeni gözde

    Yeni gözde Layun

    Sol bek transferinde düğmeye basan F.Bahçe’nin Meksikalı yıldıza teklif yaptığı iddia edildi Portekiz Gazetesi Abola da, 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye gelmek istediğini belirtti

    Uzun süredir sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine bir yıldız daha girdi. Sarı-lacivertlilerin, Chelsea'nin sol beki Kenedy'nin ardından Meksikalı Miguel 'la da temasa geçtiği iddia edildi.

    Portekiz'de yayın yapan Abola, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Porto'ya teklif yaptığını ileri sürdü. Portekiz ekibinde şans bulamayan Layun'un, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Bu arada haberde; 2018 Dünya Kupası öncesi Meksika Milli Takımı'ndan davet bekleyen Layun'un, Fenerbahçe'yi büyük bir fırsat olarak gördüğü de kaydedildi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 04:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni gözde Layun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN