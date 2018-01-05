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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Robin , yolunda

    Robin <a href="/index/van-persie?id=9b964db2-5819-403f-82a6-4a1c2562c079" class="" rel="tag">van Persie</a>, <a href="/index/feyenoord?id=9d615f85-66d7-40bc-8844-56802c3d011c" class="" rel="tag">Feyenoord</a> yolunda

    Sezon başında ile görüşen ancak ’nin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Hollanda’ya gidemeyen Robin bu kez muradına eriyor.

    'nin 2015 yılında Manchester United'tan ettiği Hollandalı golcü Robin takımdan ayrılıyor. Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve son dönemde düzenlediği tavla partileriyle öne çıkıp taraftarın tepkisini çeken Hollandalı oyuncu yönetimden izin aldı ve görüşmelerine başladı. Sezon başında 'a dönmek için görüşmelerde bulunan ancak yüksek bonservis bedeliyle transferi gerçekleşmeyen 34 yaşındaki golcünün Hollanda'ya gitme umutları suya düşmüştü. 'den yıllık 4.9 milyon Euro garanti ücret alan Persie, yönetimle yaptığı görüşmede ligin ikinci yarısı için alacağı ücrete karşılık bonservisini talep etti ve yönetim de bu isteğe yeşil ışık yaktı.

    Feyenoord, Persie'yi hala istiyor
    Hollandalı kulübün yöneticileri bundan 2 ay önce Hollanda basınına yaptığı açıklamada Robin'i takımda görmek istediklerini belirtmişti. 'nin alacaklarına karşılık bonservis sorununu çözmesiyle bu transferin önünde de engel kalmadı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Feyenoordlu idarecilerle bir araya gelerek transfere son şeklini vermesi bekleniyor.
    Robin van Persie ile anlaşırsa 14 yıl aradan sonra yetiştiği kulübe geri dönmüş olacak.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:34
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