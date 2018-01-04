Fenerbahçe'nin Antalya kampı yarın başlıyor

Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 27 Aralık'ta TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra 8 günlük izne çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yarın saat 09.30'dan itibaren toplanmaya başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

