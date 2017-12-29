 PFDK'dan 140 bin TL ceza – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'dan 140 bin TL ceza

    PFDK'dan 140 bin TL ceza
    , sarı-lacivertli kulübü Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Söz konusu taraftarların elektronik biletleri ise bir sonraki misafir müsabakaya girişleri için bloke edildi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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