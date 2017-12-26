Son düzlükte kanatlandı
İlk 11 hafta 17 puan toplayabilen F.Bahçe, son 6 haftada 16 puan kazanıp zirveye tutundu. Kanarya, ilk yarının en az kaybedeni (2) ve en uzun yenilmezlik serisi (10) olan takımı
İlk yarının en az yenilen (2) takımı olan Fenerbahçe, aynı zamanda bu periyotta en uzun süre yenilmezlik serisine sahip takımı olmayı da başardı. Sarı-lacivertliler, son 10 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, geçen sezonun ilk devresinden 1 puan daha fazla (33) topladı. Fenerbahçe, son dakika golleri ile 5 puan kaybetti.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:14
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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