 Son düzlükte kanatlandı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Son düzlükte kanatlandı

    Son düzlükte kanatlandı

    İlk 11 hafta 17 puan toplayabilen F.Bahçe, son 6 haftada 16 puan kazanıp zirveye tutundu. Kanarya, ilk yarının en az kaybedeni (2) ve en uzun yenilmezlik serisi (10) olan takımı

    Sezona teknik direktör değişikliğiyle Aykut Kocaman önderliğinde giren , ilk yarıda iki farklı portre çizdi; kötü başladı, iyi bitirdi... Ligin 11. haftasında liderin 9 puan gerisinde 7. sırada bulunan Fenerbahçe, zirveyle puan farkını devrenin sonunda 3'e düşürdü. Kanarya, son 6 maçta 5 galibiyet-1 beraberlikle 16 toplayıp, şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

    İlk yarının en az yenilen (2) takımı olan Fenerbahçe, aynı zamanda bu periyotta en uzun süre yenilmezlik serisine sahip takımı olmayı da başardı. Sarı-lacivertliler, son 10 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, geçen sezonun ilk devresinden 1 puan daha fazla (33) topladı. Fenerbahçe, son dakika golleri ile 5 puan kaybetti.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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