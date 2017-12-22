''Yenilmez olduk''
“Fenerbahçe’de oynadığım her maçtan ve çıktığım her antrenmandan büyük keyif alıyorum. Yeni hocayla kötü bir başlangıç yaptık ancak şimdi her maçımızı kazanıyoruz. Uzun süre de böyle devam edecek”
Fenerbahçe'de oynadığı her maçtan ve çıktığı her antrenmandan çok büyük keyif aldığını sözlerine ekleyen Martin Skrtel, şampiyonluk hedefleriyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: Fenerbah çe gibi büyük kulüplerde hedef her zaman yüksektir. Şu anda bu konuyu dillendirmiyoruz. Bu durumun bizi baskı altına almasını, üzerimizde baskı kurmasını istemiyoruz. Şu anda alabileceğimiz en yüksek puanları almayı hedefliyoruz. Takımımız kesinlikle kaliteli. Şu anda hedefe ulaşma konusunda doğru yoldayız.
GERÇEKTEN 'SÜPER' LİG!
Türkiye Ligi'ni "birçok kaliteli futbolcuyu içinde barındıran şaşırtıcı bir biçimde kaliteli bir lig" diye tanımlayan Skrtel, "Ailem de İstanbul'da çok mutlu. Onların yüzünün gülümsemesi, benim de daha iyi oynayabilmemi sağlıyor. Oğlum Matteo şu an İngilizce eğitim veren bir okula gidiyor" ifadelerini kullandı. Skrtel, devre arası tatilini ise Dubai'de geçireceğini söyledi.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:44
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Toplam 4
Yorum
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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