''Yenilmez olduk''

Martin Skrtel, ülkesi Slovakya'da basına bir röportaj verdi.'de çok mutlu olduğunu aktararak sözlerine başlayanyıldız, "Başarı için ne yapması gerektiğini bilen bir takımdayım. Herkes büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyor" dedi."Sezona iyi başlamadık, çok puan kaybettik. Bunda sezon başının etkisi vardı, çünkü çok fazla yeni oyuncu aramıza katıldı, yeni bir takımdık.Ancak son birkaç haftadır kazanıyoruz. Yenilmez bir takım olduk ve inanıyorum ki uzun bir süre de böyle devam edeceğiz" dedi.Fenerbahçe'de oynadığı her maçtan ve çıktığı her antrenmandan çok büyük keyif aldığını sözlerine ekleyen, şampiyonluk hedefleriyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:gibi büyük kulüplerde hedef her zaman yüksektir. Şu anda bu konuyu dillendirmiyoruz. Bu durumun bizi baskı altına almasını,Şu anda alabileceğimiz en yüksek puanları almayı hedefliyoruz. Takımımız kesinlikle kaliteli. Şu anda hedefe ulaşma konusundaTürkiye Ligi'ni "birçok kaliteli futbolcuyu içinde barındıran şaşırtıcı bir biçimde kaliteli bir lig" diye tanımlayan Skrtel, "Ailem de İstanbul'da çok mutlu. Onların yüzünün gülümsemesi, benim de daha iyi oynayabilmemi sağlıyor. Oğlum Matteo şu an İngilizce eğitim veren bir okula gidiyor" ifadelerini kullandı. Skrtel, devre arası tatilini ise Dubai'de geçireceğini söyledi.