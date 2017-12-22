 ''Yenilmez olduk'' – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ''Yenilmez olduk''

    ''Yenilmez olduk''

    “Fenerbahçe’de oynadığım her maçtan ve çıktığım her antrenmandan büyük keyif alıyorum. Yeni hocayla kötü bir başlangıç yaptık ancak şimdi her maçımızı kazanıyoruz. Uzun süre de böyle devam edecek”

    Martin Skrtel, ülkesi Slovakya'da basına bir röportaj verdi. F.Bahçe'de çok mutlu olduğunu aktararak sözlerine başlayan 33 yaşındaki yıldız, "Başarı için ne yapması gerektiğini bilen bir takımdayım. Herkes büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyor" dedi. Skrt el, "Sezona iyi başlamadık, çok puan kaybettik. Bunda sezon başının etkisi vardı, çünkü çok fazla yeni oyuncu aramıza katıldı, yeni bir takımdık. Hocamız yeniydi. Bir süre üzücü zamanlar geçirdik. Ancak son birkaç haftadır kazanıyoruz. Yenilmez bir takım olduk ve inanıyorum ki uzun bir süre de böyle devam edeceğiz" dedi.

    Fenerbahçe'de oynadığı her maçtan ve çıktığı her antrenmandan çok büyük keyif aldığını sözlerine ekleyen Martin Skrtel, şampiyonluk hedefleriyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: Fenerbah çe gibi büyük kulüplerde hedef her zaman yüksektir. Şu anda bu konuyu dillendirmiyoruz. Bu durumun bizi baskı altına almasını, üzerimizde baskı kurmasını istemiyoruz. Şu anda alabileceğimiz en yüksek puanları almayı hedefliyoruz. Takımımız kesinlikle kaliteli. Şu anda hedefe ulaşma konusunda doğru yoldayız.

    GERÇEKTEN 'SÜPER' LİG!
    Türkiye Ligi'ni "birçok kaliteli futbolcuyu içinde barındıran şaşırtıcı bir biçimde kaliteli bir lig" diye tanımlayan Skrtel, "Ailem de İstanbul'da çok mutlu. Onların yüzünün gülümsemesi, benim de daha iyi oynayabilmemi sağlıyor. Oğlum Matteo şu an İngilizce eğitim veren bir okula gidiyor" ifadelerini kullandı. Skrtel, devre arası tatilini ise Dubai'de geçireceğini söyledi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:44
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