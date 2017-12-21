Manivela Valbuena

Karabük maçında sonradan oyuna girip zaferin mimarı olan Fransız futbolcunun istatistikleri, takımı nasıl ‘şaha kaldırdığının’ göstergesi

Bu sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli takımın en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz Valbuena oldu. Sahaya çıkması da yedek kalması da gündem olan Fransız futbolcu, "Takıma ne yararı oluyor" tartışmalarına Karabük maçındaki performansıyla noktayı koymuştu. Sonradan girdiği karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 33 yaşındaki yıldızın istatistikleri de sarı-lacivertli takımı nasıl coşturduğunun en güzel kanıtı... şut, pas hepsi arttı Valbuena 'sız ilk yarıda toplam 12.6 dakika ve 296 kez topla oynama oranları tutturan Kanarya, Fransız oyuncunun dahil olduğu ikinci 45'te 17.20 dakika topa hükmederken topla buluşma sayısını da 375'e yükseltti. Başarılı pas sayısı da 173'ten 267'ye fırladı. İlk devrede 2 isabetsiz şut atan sarı-lacivertliler, Valbuena'lı ikinci yarıda da 9 şut atıp 5 isabet sağladı. Hücuma katkısını net şekilde ortaya koyan orta saha oyuncusu bu kadar tartışılmasına rağmen ligdeki 5 gol, 5 asistiyle takımın en skorerlerinden birisi.