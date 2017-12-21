 Manivela Valbuena – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Manivela Valbuena

    Manivela Valbuena

    Karabük maçında sonradan oyuna girip zaferin mimarı olan Fransız futbolcunun istatistikleri, takımı nasıl ‘şaha kaldırdığının’ göstergesi

    Bu sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli takımın en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz Valbuena oldu. Sahaya çıkması da yedek kalması da gündem olan Fransız futbolcu, "Takıma ne yararı oluyor" tartışmalarına Karabük maçındaki performansıyla noktayı koymuştu. Sonradan girdiği karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 33 yaşındaki yıldızın istatistikleri de sarı-lacivertli takımı nasıl coşturduğunun en güzel kanıtı... şut, pas hepsi arttı Valbuena 'sız ilk yarıda toplam 12.6 dakika ve 296 kez topla oynama oranları tutturan Kanarya, Fransız oyuncunun dahil olduğu ikinci 45'te 17.20 dakika topa hükmederken topla buluşma sayısını da 375'e yükseltti. Başarılı pas sayısı da 173'ten 267'ye fırladı. İlk devrede 2 isabetsiz şut atan sarı-lacivertliler, Valbuena'lı ikinci yarıda da 9 şut atıp 5 isabet sağladı. Hücuma katkısını net şekilde ortaya koyan orta saha oyuncusu bu kadar tartışılmasına rağmen ligdeki 5 gol, 5 asistiyle takımın en skorerlerinden birisi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manivela Valbuena haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN