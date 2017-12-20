 Potada rakip İtalyan Schio – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Potada rakip İtalyan Schio

    Potada rakip İtalyan Schio
    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. hafta karşılaşmasında bugün İtalyan ekibi Famila Schio'yu ağırlayacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Grupta 6 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip ikinci sırada yer alırken, 5 galibiyet elde eden İtalyan ekibi ise dördüncü durumda bulunuyor. Maçı FB TV yayınlayacak.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
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