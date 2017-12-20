 Önce içerde sonra dışarda! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Önce içerde sonra dışarda!

    Önce içerde sonra dışarda!
    Kazanılan son karşılaşmadaki ilginç kareler de dikkat çekti. Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Ali Koç, Karabükspor sınavını locasından takip ederken, skorun 0-0 olduğu anlarda sıkıntılı gözüktü. Kaçan bir gol sonrasında totem yaparak mücadeleyi içeriden izlemeye başlayan Ali Koç, ikinci devrede gelen goller sonrası ise tekrar dışarı çıkıp müsabakayı balkondan takip etti.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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