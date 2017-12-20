Önce içerde sonra dışarda!

Kazanılan son karşılaşmadaki ilginç kareler de dikkat çekti. Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Ali Koç, Karabükspor sınavını locasından takip ederken, skorun 0-0 olduğu anlarda sıkıntılı gözüktü. Kaçan bir gol sonrasında totem yaparak mücadeleyi içeriden izlemeye başlayan Ali Koç, ikinci devrede gelen goller sonrası ise tekrar dışarı çıkıp müsabakayı balkondan takip etti.