F.Bahçe'ye sakatlık şoku!
Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli oyuncu, kasığında ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktı.
Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde 3 oyuncunun cezalı olması ve İsmail Köybaşı'nın da olası sakatlığı durumunda savunma şekli değişecek.
Aykut Kocaman'ın Konyaspor karşısında Isla, Neto, Yiğithan ve Hasan Ali dörtlüsüne şans vermesi bekleniyor. Kocaman'ın aklındaki bir diğer düşünce ise Yiğithan'ın yerine Mehmet Topal'ı savunmada oynatmak.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:07
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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