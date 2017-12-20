Bu bir başkaldırı!
Karabük galibiyetinin kahramanı olan yıldız futbolcu, ülkesi Fransa’da da gündeme oturdu. “Valbuena’nın başkaldırısı Fenerbahçe’yi zirveye taşıyor” yorumları yapıldı
İKİNCİ YARI GİRDİ, MAÇI ÇEVİRDİ
Valbuena'nın Fenerbahçe'ye "yepyeni bir macera" hevesiyle gittiğine yer verilen haberlerde, "Ancak o bu macerada yardımcı oyuncu rolünü kanıksıyor. Valbuena her zaman baş aktör olmak ister. Attığı gollerle bunu ispatlıyor" ifadeleri yer buldu. Fenerbahçe'nin Karabük karşısında ilk yarıda tek isabetli şutu yoktu. Valbuena ikinci yarıda tek başına 3 şut çekti, 2 isabet sağladı, 1'i gol oldu. Kasımpaşa maçında da sonradan oyuna girip golünü yazan Valbuena, F.enerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı 7 lig maçının 6'sında skora katkı yaptı; 2 gol attı, 4 asist gerçekleştirdi. Sadece Beşiktaş derbisini boş geçti.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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