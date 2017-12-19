Ulusoy’la 7. maçta 6. zafer
ALPER Ulusoy yönetiminde 6. maçına çıkan F.Bahçe, Karabük galibiyetiyle birlikte 6. zaferini kutladı. Sarı-lacivertliler, Ulusoy'la bir kez de berabere kaldı. Bu sezon 3-1 kazanılan Y.Malatya maçını da Alper Ulusoy yönetmişti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Ulusoy’la 7. maçta 6. zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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