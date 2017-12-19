 Ulusoy’la 7. maçta 6. zafer – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Ulusoy’la 7. maçta 6. zafer

    Ulusoy’la 7. maçta 6. zafer
    ALPER Ulusoy yönetiminde 6. maçına çıkan F.Bahçe, Karabük galibiyetiyle birlikte 6. zaferini kutladı. Sarı-lacivertliler, Ulusoy'la bir kez de berabere kaldı. Bu sezon 3-1 kazanılan Y.Malatya maçını da Alper Ulusoy yönetmişti.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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