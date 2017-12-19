Ulusoy’la 7. maçta 6. zafer

ALPER Ulusoy yönetiminde 6. maçına çıkan F.Bahçe, Karabük galibiyetiyle birlikte 6. zaferini kutladı. Sarı-lacivertliler, Ulusoy'la bir kez de berabere kaldı. Bu sezon 3-1 kazanılan Y.Malatya maçını da Alper Ulusoy yönetmişti.