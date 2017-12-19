 Kocaman’dan tek dokunuş – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Kocaman’dan tek dokunuş

    Kocaman’dan tek dokunuş

    Bursa’da 1-0 kazanan 11’den sadece sakat Janssen’i kesip, Soldado’ya görev verdi

    Fenebahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde zorunlu olarak bir değişikliğe gitti. Bursa'daki maçın ilk yarısında sakatlanan Vincent Janssen'in yerine forvet hattında Roberto Soldado oynadı. İspanyol futbolcu, ligde 7 hafta sonra sahaya ilk 11'de çıktı. Jose Fernandao da ligde ikinci defa kadroya girerken, yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte Janssen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Alper Potuk ve Mehmet Ekici de maç kadrosuna yer almadılar.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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