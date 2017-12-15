Kocaman eski takımına karşı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti. Bu eşleşmenin aynı zamanda ayrı bir özelliği var.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında İstanbulspor'un başında merhaba demiş ve Fenerbahçe'ye karşı teknik adamlık yaparken ilk maçında galibiyet almıştı.
Aykut Kocaman'ın İstanbulspor'un başındayken sarı lacivertli takıma karşı en unutulmaz maçlardan birisi, 2003-2004 sezonunun açılış maçında Kadıköy'de 3-0 galip geldiği karşılaşmaydı. Bu karşılaşma tarihe geçmiş ve mücadele sonrası fatura Fenerbahçe'nin kalecisi Robert Enke'ye kesilmişti. Enke'nin sarı lacivertli takımdaki macerası sadece 13 gün sürmüştü. O dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörü ise Christoph Daum'du.
O KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ ŞÖYLEYDİ:
Fenerbahçe: Enke- Luciano, Ümit Özat, Erhan Albayrak, Hakan Bayraktar, Kemal, Aurelio, Selçuk, Van Hooijdonk, Serhat, Tuncay
İstanbulspor: Oğuz- Cem Can, Uche, Faruk Bayar, Petkov, Saffet Akbaş, Yordanov, Saidou, Aytekin, Mehmet Yozgatlı, Balili
İSTANBULSPOR, KOCAMAN YÖNETİMİNDE F.BAHÇE İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI
Fenerbahçe ile İstanbulspor, Aykut Kocaman'ın İstanbulspor'u yönettiği dönemde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünü Fenerbahçe, 3'ünü de İstanbulspor kazandı.
KARŞILIKLI GOL OLMADI, BERABERE KALINMADI
Bu arada bu maçlarla ilgili şöyle bir detay da gözlerden kaçmadı. Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda hiç karşılıklı gol atılmadı ve berabere sonuçlanan müsabaka olmadı.
İŞTE O KARŞILAŞMALAR:
19.08.2001: İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-0
22.01.2002: Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0
29.11.2002: Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0
17.05.2003: İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-0
10.08.2003: Fenerbahçe-İstanbulspor: 0-3
25.01.2004: İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-1
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:34
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 11
Yorum
.... Besiktas bir an önce elensin...aspora(algispora) prim yaptirmaya luzum yok!!!
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 27
Yorum
yayınlayabilecekmisiniz?:)) o senin dediğin aslan parçası kardeşim menejerlerin vizyonu. zar attın düşeş geldi. değil mi fiko:))
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 39
Yorum
LİVERPOOL 7 YIL OLDU HALA 2010 2011 ŞAMPİYONLUĞU AİT OLDUĞU YER TRABZONSPOR MÜZESİNE GELMESİNİ BEKLİYORUZ ADALET ERYADA GEÇ YERİNİ BULUR O GÜN YAKNDR.
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