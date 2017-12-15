Bastian bombası
Sarı-lacivertli takımın, MLS’den ayrılabileceğini açıklayan Bayern’in eski yıldızı Schweinsteiger’in menajeri ile temasta olduğu iddia edildi
İKNA OLURSA...
Zira tecrübeli oyuncunun, kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız ismi ikna etmesi halinde resmen harekete geçerek transferi bitirmeye çalışacağı ileri sürüldü.
HER ŞEYE AÇIĞIM
Schweinsteiger, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada tekliflere açık olduğunu söylemişti. Yıldız, "Chicago Fire ile yalnızca bir yıllık sözleşme yaptım. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek istedim. Kontratım 31 Aralık'ta bitiyor. Her şeye açığım, her şey olabilir. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
4.5 MİLYON EURO
Bastian, Chicago Fire ile bir yıllığına 4.5 milyon euro'ya anlaşmıştı. Tecrübeli oyuncunun, Avrupa'da bunun daha altında bir rakama da 'evet' diyebileceği belirtiliyor.
BAYERN'DE PARLADI
Futbola Bayern Münih'in altyapısında başlayan Bastian, 2002-15 arası formasını giydiği Bavyera ekibinde 13 sezonda 458 maça çıkıp, 61 kez fileleri havalandırdı. 8 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 2015'te 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'e transfer oldu. Ada ekibinde 35 kez forma giyip, 2 gol atan yıldız burada da UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra 2 kupa kazandı.
Çift yönlü oyuncu
Schweinsteiger orta sahada oyunun hem hücum hem de savunma yönünü mükemmele yakın oynayabilen bir yıldız. Fizik gücü üst seviyede olan isim, tekniği ve oyun zekasıyla da dört dörtlük bir futbolcu.
Mini yorum: Gerçek bir efsane (Hüseyin ÖZKÖK)
Bastian Shweinsteiger için gerçek bir Alman futbol efsanesi tanımlamasını kullanabiliriz. 2015 yılına kadar Bayern'de üst düzey futbol oynarken hem kulübüne hem de milli takıma büyük katkılar sağladı. Bitmek tükenmek bitmeyen enerjisi, üstün tekniği ve golleriyle bir yıldız gibi parlayarak dünyaca tanınan bir oyuncu oldu. 2015 yılında yurt dışında oynama isteğini gerçekleştirmek üzere Manchester United'e gitti. Ancak Louis Van Gaal'in yerine gelen Jose Mourinho'nun, "Planlarım arasında yok" demesiyle Chicago'nun yolunu tuttu.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
Bastian bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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