Bastian bombası

Sarı-lacivertli takımın, MLS’den ayrılabileceğini açıklayan Bayern’in eski yıldızı Schweinsteiger’in menajeri ile temasta olduğu iddia edildi

Devre arasında orta sahaya bir '8 numara' transfer etmeyi düşünen Fenerbahçe için ABD'den yeni bir iddia geldi. MLS Radio'nun geçtiği haberde, sarılacivertli takımın Chicago Fire'de forma giyen Bastian Schweinsteiger'in menajeri ile temas kurduğu belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun, Amerika'da lig sona erdiği için birkaç aylığına Avrupa'ya dönebileceği vurgulanırken, başka takımların da devrede olduğu ifade edildi. Ancak Fenerbahçe'nin Schweinsteiger'i geçici olarak değil bonservisiyle transfer etmeyi planladığı kaydedildi.



İKNA OLURSA...

Zira tecrübeli oyuncunun, kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız ismi ikna etmesi halinde resmen harekete geçerek transferi bitirmeye çalışacağı ileri sürüldü.



HER ŞEYE AÇIĞIM

Schweinsteiger, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada tekliflere açık olduğunu söylemişti. Yıldız, "Chicago Fire ile yalnızca bir yıllık sözleşme yaptım. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek istedim. Kontratım 31 Aralık'ta bitiyor. Her şeye açığım, her şey olabilir. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



4.5 MİLYON EURO

Bastian, Chicago Fire ile bir yıllığına 4.5 milyon euro'ya anlaşmıştı. Tecrübeli oyuncunun, Avrupa'da bunun daha altında bir rakama da 'evet' diyebileceği belirtiliyor.



BAYERN'DE PARLADI

Futbola Bayern Münih'in altyapısında başlayan Bastian, 2002-15 arası formasını giydiği Bavyera ekibinde 13 sezonda 458 maça çıkıp, 61 kez fileleri havalandırdı. 8 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 2015'te 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'e transfer oldu. Ada ekibinde 35 kez forma giyip, 2 gol atan yıldız burada da UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra 2 kupa kazandı.



Çift yönlü oyuncu

Schweinsteiger orta sahada oyunun hem hücum hem de savunma yönünü mükemmele yakın oynayabilen bir yıldız. Fizik gücü üst seviyede olan isim, tekniği ve oyun zekasıyla da dört dörtlük bir futbolcu.



Mini yorum: Gerçek bir efsane (Hüseyin ÖZKÖK)

Bastian Shweinsteiger için gerçek bir Alman futbol efsanesi tanımlamasını kullanabiliriz. 2015 yılına kadar Bayern'de üst düzey futbol oynarken hem kulübüne hem de milli takıma büyük katkılar sağladı. Bitmek tükenmek bitmeyen enerjisi, üstün tekniği ve golleriyle bir yıldız gibi parlayarak dünyaca tanınan bir oyuncu oldu. 2015 yılında yurt dışında oynama isteğini gerçekleştirmek üzere Manchester United'e gitti. Ancak Louis Van Gaal'in yerine gelen Jose Mourinho'nun, "Planlarım arasında yok" demesiyle Chicago'nun yolunu tuttu.