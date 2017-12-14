Şehidin oğluna verdiği sözü meslektaşları tuttu
Şırnak'ta 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın, oğlu Enes'e verdiği "Fenerbahçe maçını izleme" sözü meslektaşları tarafından yerine getirildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Şahin Altmış'ın, küçük oğluna verdiği söz uyarınca 12 yaşındaki Enes Altmış'ı, diğer şehit ve gazi çocuklarıyla Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına götürdü.
Maç öncesi Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Enes Altmış'a forma hediye etti. Maçı tribünden izleyen Enes, buruk bir mutluluk yaşadı.
Enes Altmış, 3 yıl önce babasının şehit olmadan önce ağabeyi Furkan Altmış'ı Fenerbahçe maçına götürdüğünü öğrendiğini, ondan kendisini de Fenerbahçe maçına götürmesini istediğini, babasının da söz verdiğini anımsattı.
Babasının şehit olması nedeniyle sözünü yerine getiremediğini belirten Enes, ''Babam beni Fenerbahçe maçına götürecekti. Sonra Şırnak'ta şehit oldu. Babamın arkadaşları da beni maça getirdi.'' dedi.
Adana'da görev yaparken 2015 yılında tayini Şırnak'a çıkan polis memuru Şahin Altmış (45), 12 Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın kontrol noktasına yaptığı bombalı saldırıda şehit olmuştu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:48
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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