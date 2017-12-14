 Fernandao müthiş döndü! – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    müthiş döndü!

    Fernandao müthiş döndü!

    Fenerbahçe'de uzun süre sonra sahaya çıkan , Adana Demirspor karşısında güzel bir gole imza attı.

    Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve bu sezon ikinci kez forma giyen ; 24 ve 44. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon ilk kez 11'de görev aldığı maçta 2016-2017 sezonundaki ilk gollerini atan Fernandao, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla 9 ay sonra gol kaydetmiş oldu.

    30 yaşındaki futbolcu bundan önceki son gol sevincini, geçen sezon 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşamıştı.

    Adana Demirspor maçının 61. dakikasında yerini Ahmethan Köse'ye bırakan Fernandao, bu sezon ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girmişti.

    Fernandao geçen sezon 17 Mart'taki Atiker Konyaspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao müthiş döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN