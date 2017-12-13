 Şahsi oynuyorsun – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Şahsi oynuyorsun

    Şahsi oynuyorsun

    Sarı-lacivertli çalıştırıcı, yedek kaldığı için rahatsız olan Fransız yıldızla görüşmesinde “Ben takım oyununu yerleştirmeye çalışıyorum, sen ise bireysel oynuyorsun. Kaptırdığın toplar bizi zora sokuyor. Değişmezsen yedek kalmaya devam edeceksin” mesajı verdi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son dönemde baş gösteren Valbuena krizine el koydu. Bein Sports'un haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, hakkında yedek kaldığı için rahatsız olduğu şeklinde haberler çıkan ve ayrılma kararı bile alabileceği iddia edilen Fransız yıldızla özel bir görüşme yaptı.

    EKSİK KALIYORSUN
    Kocaman , Valbuena'ya kendisini yedek bırakmasının mecburi bir tercih olduğunu anlattı, "Çünkü istediklerimi yapamıyorsun, eksik kalıyorsun" imasında bulundu. Sarı-lacivertli hocanın 33 yaşındaki futbolcuya yönelik şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

    DEĞİŞMEN GEREKİYOR
    "Ben takım futbolu oynamak isteyen bir ekip oluşturmak istiyorum. Ancak sen bireysel oyunu tercih ediyorsun. Kaptırdığın topları kovalamaman bizi defansta zor durumlara sokuyor. Rakip bu gibi durumlarda boşluklardan faydalanıyor. Değişmediğin ve takıma uygun oynamadığın sürece durumunda bir değişiklik olmayacak."


    Mini yorum: "Kendisi bilir!" Mert Aydın
    Valbuena her zamanki Valbuena... Transfer ederken bunu bilmek gerek. Fransız futbolcu aslında geçen yılki Dick Advocaat'ın çalıştırdığı takımına alınmış gibi. Bundan sonrası, Valbuena'nın bu yaştan sonra oyun şeklini değiştirmesine kaldı. Bunu yaparsa hem kendisi hem de Fenerbahçe için harika olur. Ama ya yapmazsa? İşte o zaman, hele işler de iyi gidiyorsa "Kendi bilir" der geçeriz. İyi gitmezse; "Valbuena, Alex'e döndü" denir. İkilem büyük görünüyor. Şu anda avantaj Aykut hocada. Çünkü takımı kazanıyor.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:28
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