Şahsi oynuyorsun
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, yedek kaldığı için rahatsız olan Fransız yıldızla görüşmesinde “Ben takım oyununu yerleştirmeye çalışıyorum, sen ise bireysel oynuyorsun. Kaptırdığın toplar bizi zora sokuyor. Değişmezsen yedek kalmaya devam edeceksin” mesajı verdi
EKSİK KALIYORSUN
Kocaman , Valbuena'ya kendisini yedek bırakmasının mecburi bir tercih olduğunu anlattı, "Çünkü istediklerimi yapamıyorsun, eksik kalıyorsun" imasında bulundu. Sarı-lacivertli hocanın 33 yaşındaki futbolcuya yönelik şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
DEĞİŞMEN GEREKİYOR
"Ben takım futbolu oynamak isteyen bir ekip oluşturmak istiyorum. Ancak sen bireysel oyunu tercih ediyorsun. Kaptırdığın topları kovalamaman bizi defansta zor durumlara sokuyor. Rakip bu gibi durumlarda boşluklardan faydalanıyor. Değişmediğin ve takıma uygun oynamadığın sürece durumunda bir değişiklik olmayacak."
Mini yorum: "Kendisi bilir!" Mert Aydın
Valbuena her zamanki Valbuena... Transfer ederken bunu bilmek gerek. Fransız futbolcu aslında geçen yılki Dick Advocaat'ın çalıştırdığı takımına alınmış gibi. Bundan sonrası, Valbuena'nın bu yaştan sonra oyun şeklini değiştirmesine kaldı. Bunu yaparsa hem kendisi hem de Fenerbahçe için harika olur. Ama ya yapmazsa? İşte o zaman, hele işler de iyi gidiyorsa "Kendi bilir" der geçeriz. İyi gitmezse; "Valbuena, Alex'e döndü" denir. İkilem büyük görünüyor. Şu anda avantaj Aykut hocada. Çünkü takımı kazanıyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:28
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
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