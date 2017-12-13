Jannsen&Alper çok zor
F.BAHÇE'de Janssen, Alper ve Mehmet Ekici'nin sakatlıkları devam ediyor. Bu oyunculara tedavi programı uygulanıyor. Ekici devreyi kapatırken, Alper ve Janssen'den gelen haberler hiç de iyi değil. İki oyuncunun pazartesi günkü Karabük maçına yetişmesi de zor görünüyor. Janssen ayak başparmağından, Alper ise adalesinden sakat.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''
Toplam 24
Yorum
okan aksayan savunma ? 10 maç 1 yenilgi
Jannsen&Alper çok zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.