 Jannsen&Alper çok zor – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Jannsen&Alper çok zor

    Jannsen&Alper çok zor
    F.BAHÇE'de Janssen, Alper ve Mehmet Ekici'nin sakatlıkları devam ediyor. Bu oyunculara tedavi programı uygulanıyor. Ekici devreyi kapatırken, Alper ve Janssen'den gelen haberler hiç de iyi değil. İki oyuncunun pazartesi günkü Karabük maçına yetişmesi de zor görünüyor. Janssen ayak başparmağından, Alper ise adalesinden sakat.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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