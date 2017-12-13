Fener'de sakatlık depremi!

Fenerbahçe'nin iki formda oyuncusu Janssen ve Alper Potuk Süper Lig'de pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Kardemir karabükspor maçında forma giyemeyecek.



ELDE KALDI SOLDADO...

Aykut Kocaman'ın, sağlık kurulunun bu görüşünün ardından Soldado'yu Karabük maçına hazırlayacak. İspanyol futbolcu hafta içindeki idmanlarda da fazla riske edilmeyecek. Janssen ve Alper'in en erken ligin son haftasında oynanacak Atiker Konya maçına yetişebileceği öğrenildi. Sakatlıkları geçen Robin Van Persie ile Jose Fernandao'nun form durumları ise an itibariyle yeterli düzeyde değil..