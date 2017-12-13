Fener'de sakatlık depremi!
ELDE KALDI SOLDADO...
Aykut Kocaman'ın, sağlık kurulunun bu görüşünün ardından Soldado'yu Karabük maçına hazırlayacak. İspanyol futbolcu hafta içindeki idmanlarda da fazla riske edilmeyecek. Janssen ve Alper'in en erken ligin son haftasında oynanacak Atiker Konya maçına yetişebileceği öğrenildi. Sakatlıkları geçen Robin Van Persie ile Jose Fernandao'nun form durumları ise an itibariyle yeterli düzeyde değil..
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:55
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
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Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA CENK ERGUN SEN NESINKI OKAN HAKINDA YORUM EDIYOSUN, O MUZEDEKI AURUPA KUPALARI OKAN VE ARKADASLARI GETIRDI.DURSUN VE SEN GS BITIRDINIZ
Fener'de sakatlık depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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