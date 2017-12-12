 Obra'ya devrek bastonu – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Obra'ya devrek bastonu

    Obra'ya devrek bastonu
    F.Bahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic'e Zonguldak Taşkömürü ve Devrek Bastonu hediye edildi. Hediyeler, Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Turgut Papila tarafından Yeşil Giresun maçı sonrası Obra'ya takdim edildi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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