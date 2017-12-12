Ayrılığın sebebi ihanet mi?

Fenerbahçeli Alper Potuk pazar günü sosyal medyada, 1 yıldır birlikte olduğu oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını açıklamıştı.



Alper'in "Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık" şeklindeki açıklamasının ardından ihanet iddiaları ortaya atıldı.



Yıldız futbolcunun kendisini aldattığını öğrenen güzel oyuncunun, ilişkisini bu yüzden bitirdiği ve ihanetin fotoğrafının da ortaya çıktığı ileri sürüldü.







Habertürk'ün iddiasına göre; Potuk, ilişkisi devam ederken bir güzelle kaçamak yaptı. Perşembe günü sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen Türkay, ilişkisini bitirme kararı aldı. İki gün boyunca barışmak için her yolu deneyen yıldız futbolcu, sonuç alamayınca sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.