Ayrılığın sebebi ihanet mi?
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alper Potuk'un Tuvana Türkay ile ilişkisinin 'ihanet' nedeniyle bittiği iddia edildi.
Fenerbahçeli Alper Potuk pazar günü sosyal medyada, 1 yıldır birlikte olduğu oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını açıklamıştı.
Alper'in "Tuvana Türkay Hanım ile yaptığımız değerlendirme sonrası ilişkimizi saygı çerçevesinde noktaladık" şeklindeki açıklamasının ardından ihanet iddiaları ortaya atıldı.
Yıldız futbolcunun kendisini aldattığını öğrenen güzel oyuncunun, ilişkisini bu yüzden bitirdiği ve ihanetin fotoğrafının da ortaya çıktığı ileri sürüldü.
Habertürk'ün iddiasına göre; Potuk, ilişkisi devam ederken bir güzelle kaçamak yaptı. Perşembe günü sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen Türkay, ilişkisini bitirme kararı aldı. İki gün boyunca barışmak için her yolu deneyen yıldız futbolcu, sonuç alamayınca sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:03
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Valbuena krizi
Toplam 8
Yorum
valbuenareyizdir En çok üzüldüğüm nokta sahada valbuena olması gerekirken atıf ek kontejandan yerleşmiş ilk 11 de oynuyor olmasıdır aykut kıskanıyor bence
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''Güzel kura çektik''
Toplam 4
Yorum
bjk advers Roben ZORLUK DERECEMİZİ nereden biliyor Beşiktaşın bir Leipzig Maçlarını bilir o kadar . GÜZELİ SAHADA GÖRECEĞİZ !
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 34
Yorum
Serkan Beştaşla oynuyorsun
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