‘Katkıya devam’

F.BAHÇE'nin İspanyol golcüsü Soldado, adaptasyon ve sakatlık yüzünden istediği performansı sergileyemediğini söyledi. Sivas maçında hat-trick yapıp şansızlığına son veren, Bursa'da ise penaltı yaptırıp takımının kazanmasına katkı yapan 32 yaşındaki forvet, "Tutukluğu üzerimden attım. Katkım bundan sonra da devam edecek" açıklamasını yaptı.