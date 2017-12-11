 ‘Katkıya devam’ – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    ‘Katkıya devam’

    ‘Katkıya devam’
    F.BAHÇE'nin İspanyol golcüsü Soldado, adaptasyon ve sakatlık yüzünden istediği performansı sergileyemediğini söyledi. Sivas maçında hat-trick yapıp şansızlığına son veren, Bursa'da ise penaltı yaptırıp takımının kazanmasına katkı yapan 32 yaşındaki forvet, "Tutukluğu üzerimden attım. Katkım bundan sonra da devam edecek" açıklamasını yaptı.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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