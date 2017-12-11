 İsmail&Topal’la mağlubiyet yok – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İsmail&Topal’la mağlubiyet yok

    İsmail&Topal’la mağlubiyet yok
    KAANARYA'da İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal ilginç bir istatistik yarattı. F.Bahçe, bu iki oyuncunun birlikte ilk 11'de sahada oldukları 6 maçı da kaybetmedi; 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fener, İsmail'in ilk 11'de oynadığı 7 maçın 4'ünü kazandı, 2'sinde berabere kalıp 1'inde yenilirken, Topal'ın ilk 11'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 berabere elde etti, 1 kez yenildi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İsmail&Topal’la mağlubiyet yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN