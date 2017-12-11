İsmail&Topal’la mağlubiyet yok

KAANARYA'da İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal ilginç bir istatistik yarattı. F.Bahçe, bu iki oyuncunun birlikte ilk 11'de sahada oldukları 6 maçı da kaybetmedi; 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fener, İsmail'in ilk 11'de oynadığı 7 maçın 4'ünü kazandı, 2'sinde berabere kalıp 1'inde yenilirken, Topal'ın ilk 11'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 berabere elde etti, 1 kez yenildi.