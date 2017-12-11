Fernandao hala kayıp

KANARYA'nın forvet hattındaki isimlerden biri de Fernandao... Geçen sezon Konya maçında kolu kırıldıktan sonra bir türlü fiziksel olarak formunu bulamayan Brezilyalı oyuncu da gönderilecekler arasında. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda Fernandao ile de yolların Ocak ayında ayrılması planlanıyor. Bu sezon 1 maçta 26 dakika şans bulabildi.