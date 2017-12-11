 Fernandao hala kayıp – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fernandao hala kayıp

    Fernandao hala kayıp
    KANARYA'nın forvet hattındaki isimlerden biri de Fernandao... Geçen sezon Konya maçında kolu kırıldıktan sonra bir türlü fiziksel olarak formunu bulamayan Brezilyalı oyuncu da gönderilecekler arasında. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda Fernandao ile de yolların Ocak ayında ayrılması planlanıyor. Bu sezon 1 maçta 26 dakika şans bulabildi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao hala kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN