Fernandao hala kayıp
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:36
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
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