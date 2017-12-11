Alper Potuk’un durumu belirsiz

ALPER Potuk, sakatlığı nedeniyle sarı lacivertli takımın deplasmanda oynadığı Bursaspor maçının kadrosuna alınmamıştı. Bu karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda adalesinden sakatlanan oyuncunun durumu hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Alper'in kupadaki Adana Demirspor ve ligdeki Karabük maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.