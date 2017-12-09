Kocaman’dan tek değişiklik

F.BAHÇE Teknik Direktörü Kocaman, 4-2 kazandıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta forvetlerinin yokluğunda ileri uçta görev verdiği Alper Potuk'un yerine sarı kart cezası sona eren Vincent Janssen'e şans tanıdı. Beklerde Şener ile İsmail, defansta Roman ile Skrtel görev yaptı. Aatıf yine ilk 11'de oynadı.