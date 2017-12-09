 Janssen sakatlandı! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Janssen sakatlandı!

    Janssen sakatlandı!
    F.BAHÇE'DE maça ilk 11'de başlayan Janssen, sakatlandı. Hollandalı yıldız, 38. dakikada kendini Bursaspor ceza sahası önünde yere bırakarak, kulübeye 'değiştirin' işareti yaptı. Janssen hafta içinde idmanlara katılamamıştı. Dizindeki sakatlığının nüksettiği öğrenilen forvetin durumu MR çekildikten sonra netleşecek. Janssen'in yerine 40'ta Soldado oyuna girdi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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