F.BAHÇE'DE maça ilk 11'de başlayan Janssen, sakatlandı. Hollandalı yıldız, 38. dakikada kendini Bursaspor ceza sahası önünde yere bırakarak, kulübeye 'değiştirin' işareti yaptı. Janssen hafta içinde idmanlara katılamamıştı. Dizindeki sakatlığının nüksettiği öğrenilen forvetin durumu MR çekildikten sonra netleşecek. Janssen'in yerine 40'ta Soldado oyuna girdi.