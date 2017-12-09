Fenerbahçe iki futbolcuyu ihraç etti!

Yakın dönemde Fenerbahçe'nin değişmez oyuncuları olan Gökhan Gönül ve Bekir İrtegün kulüp üyeliğinden ihraç edildiler. Hürriyet'in haberine göre; 2014 yılında Fenerbahçe üyesi olan iki futbolcudan Gönül, Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Alper Pirşen, C. Can Uzkan, Mert Aksoylu, Metin Sipahioğlu ve Taner Karabağ isimli üyelerin başvurusu üzerine disiplin kuruluna sevk edilmişti.



Üyelerin yaptığı bu başvuru Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'ta oynamak üzere Fenerbahçe'den yazılı izin istemesi ile ilgiliydi. Sarı lacivertli diğer hukukçular da Gökhan Gönül'ün medyada yer alan röportaj ve açıklamalarını da ihraç talep dilekçesine şikayet olarak eklediler.



Sonunda Disiplin Kurulu, geçtiğimiz günlerde Gökhan Gönül'ün ihraç edilmesine karar verdi. Gerekçe olarak medyada yer alan Fenerbahçe aleyhindeki konuşmaları gösterildi. Bu karar yönetim kurulu tarafından da onaylanınca Gönül'ün Fenerbahçe üyeliği düştü.



Eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün'ün ihracı ise FETÖ ile ilişkili... Başakşehir'de oynarken Bylock kullandığı ortaya çıkıp gözaltına alınan Bekir itirafçı olunca serbest kalmıştı. İrtegün, Bylock şikayeti üzerine Disiplin Kurulu'nca ihraç edildi. Bekir'in ihracı da yönetim onayından geçip kesinleşti.



Sarı lacivertliler daha önce de, FETÖ'cü hakim ve savcılar Mehmet Berk, Cihan Kansız, Fikret Seçen, Mehmet Erdoğan, D. Ali Gündoğdu, Hakan Karaali ve Mehmet Karababa ile eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nu ihraç etmişlerdi.