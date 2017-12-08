Fernandao eski kulübüne dönüyor
Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fernandao için flaş bir transfer iddiası geldi...
TAKVİM
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:27
-
Final gibi maç
Toplam 7
Yorum
ADALET PALABIYIK PEPEYİ ATSA MAÇIN GİDİŞATI ÖYLE OLMAYACAKTI BEŞİKTAŞ 2. YARI O POZİSYONLARI RÜYASINDA GÖRÜRDÜ SEN PEPEYİ ATMA ONDAN SONRASI BOŞ
-
Terim, Bosna yolunda!
Toplam 11
Yorum
serdar akay_ hinidi gibi kabardı az daha havalanac adam görüşmeye öyle 1 geliyorki hindi gibi kabarıyor.iğğğyyy egolu megoloman itici sanki fransa,italya,ispanayadan vs.. teklif gelmiş gibi,
-
Fener'e müjdeli haber!
Toplam 5
Yorum
hakan bu adam satılırsa yerine willian arrao alınsın brezilyadan .. ancak o doldurur boşlugunu.
Fernandao eski kulübüne dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.