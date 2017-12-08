 Fernandao eski kulübüne dönüyor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    eski kulübüne dönüyor

    Fernandao eski kulübüne dönüyor

    Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan için flaş bir transfer iddiası geldi...

    Brezilya basını, tecrübeli forvete eski kulüplerinden Bahia'nın talip olduğunu yazdı. Bahia'nın 'yu kiralamayı düşündüğünü yazan gazeteler, Ocak ayında resmi teklif yapılacağını belirtti.

    TAKVİM
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:27
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